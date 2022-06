Afyonkarahisar'da 410 fahri trafik müfettişine eğitim verildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘2. Fahri Trafik Müfettişleri ‘Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı’ yapıldı. Toplantıda kentteki fahri trafik müfettişi sayısı 410 kişi olduğu kaydedildi.

Eğitim trafik polisi Bahar Günen ve Komiser Duran Akyürek tarafından verildi. Toplantıda sürücüler üzerinde trafikte her an denetleme algısı oluşturarak kurallara uyma alışkanlığı kazandırılması, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla trafik polislerinin yanında müfettişlerin katkılarının büyük olduğu vurgulandı. Afyonkarahisar’da aktif fahri trafik müfettişi sayısının 410 kişi olduğunu kaydeden Günen, “Gözlemleriniz de veya yaptığınız çalışmalarda kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri, kask kullanılmaması, cep telefonuyla araç kullanılması, yaya önceliği kurallarına uyulmaması, tehlikeli bir şekilde art arda birden fazla şerit değiştirme durumunda duyarlılığınız çok önemlidir. Müfettişlerimiz yer ve zamanla sınırlı olmayıp, ülkenin her yerinde görevli sayılırlar. Görevlerini yerine getirirken adil ve tarafsız olmak zorundadırlar. Motosiklet sürülerinde trafik kurallarına uymayanların sadece plakasına ceza yazılması yeterlidir. Afyonkarahisar’da aktif fahri trafik müfettişi sayısı 410 kişidir.’’ dedi.

Toplantıda fahri trafik müfettişlerinin görevini yerine getirirken görülen aksaklıklar ve gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

