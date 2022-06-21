Mevsimlik işçilerin çocukları sağlık taramasından geçti

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Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını sağlık taramasından geçirdi.

Sinanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Merkez Toplum Sağlığı işbirliğinde ilçeye bağlı Ahmetpaşa beldesinde bulunan mevsimlik tarım işçileri ziyaret edildi. Bu çerçevede 014 yaş çocukların sağlık taramaları yapıldı.

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