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(ÖZEL) Gece yarısı başlayan yağmur köyde sele neden oldu Selde yollar çöktü, tarım arazileri sular altında kaldı

İHA

(ÖZEL) Gece yarısı başlayan yağmur köyde sele neden oldu Selde yollar çöktü, tarım arazileri sular altında kaldı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur yerleşim yerlerinde su baskınlarına neden oldu, tarım alanları zarar gördü.
İlçeye bağlı Beyköy köyünde etkili olan yağmur tarım arazilerini olumsuz etkilerken yol kenarlarında bulunan duvarlarında yıkılmasına neden oldu. Haşhaş tarlası zarar gören köy halkından Kadir Tetik isimli vatandaş, ürünlerinin sular altında kaldığını anlattı. Dere temizlenmediği için yoğun yağışlarda haşhaş tarlalarının sel suları altında kaldığını belirten Tetik, "Derenin kesinlikle temizlenmesi lazım. Yetkililerden yardım talep ediyoruz, burayı bir an önce 23 kilometre yukardan köye kadar temizlenmesi lazım. Sel sulama suyu şebeke borularını da kaldırdı her taraf su dolu. Bu tarlada 10 dekar haşhaş ekiliydi 8 dekar haşhaşım zarar gördü sadece yukarda 2 dekar haşhaşım kaldı” dedi.
Mustafa Kaçar isimli köy sakini ise tarlasına turşuluk biber ekimi yaptığı ancak ürünlerinin sel suları altında kaldığını ifade etti. Kaçar, selden dolayı 3 bin 400 metrekarelik ekili arazinin zarar gördüğünü söyledi.

“Devletimizden dere yataklarının incelenip açılmasını talep ediyoruz”
Beyköy Köyü Muhtarı Ahmet Devrim ise, geçtiğimiz ayda yaşanan sağanak yağış sonrası köylerinde sel felaketinin yaşandığını kaydetti. Devrim, “Son zamanlarda oluşan yoğun yağış ve sel dolayısıyla köyümüzü sel basmaktadır. Geçen ay ki yağışlarda oluşan sel felaketinden daha büyüğünü dün gece yaşadık. Arazilerimizde, yollarımızda büyük hasarlar oluştu. Bahçe duvarlarımızda ve yollarımızda çökmeler mevcut. Devletimizden dere yataklarının temizlenerek, açılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

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