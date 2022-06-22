Yangın söndürme çalışmalarına destek için yola çıktılar

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Afyonkarahisar Şuhut Orman İşletme Şefliği ekipleri, Marmaris'teki orman yangınına destek vermek için Şuhut ilçesinden yola çıktı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün gece başlayan orman yangınına müdahale için Şuhut Orman İşletme Şefliğine bağlı bir arazöz 5 kişilik ekip yola çıktı. Ekibin bölgeye giderek yangın söndürme çalışmalarına destek vereceği birkaç gün sonrası ise bir başka ekibin bölgeye gönderileceği kaydedildi.

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