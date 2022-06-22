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Afyonkarahisar POMEM’de mezuniyet sevinci POMEM'de eğitimlerini tamamlayan 432 yeni polis mesleğe adım attı

İHA

Afyonkarahisar POMEM’de mezuniyet sevinci POMEM'de eğitimlerini tamamlayan 432 yeni polis mesleğe adım attı

Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi 27. Dönem Mezuniyet Töreni, Türkiye genelindeki 22 Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde aynı anda gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen törende 432 yeni polis mezun oldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun telefon bağlantısıyla katılımcılara hitap ettiği törene, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgenral Osman Alp, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kunt, protokol üyeleri, mesleğe adım atan polisler, aileleri ve basın mensupları katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende ilk konuşmayı mezunlar adına dönem birincisi Aykut Kaşıkçı yaptı. Ardından yaş kütüğüne plaketini çaktı.
Kunt’un konuşmasının ardından Polis Akademisi Başkanlığı adına Prof. Dr. Aybüke Ayşe Turan konuştu. Programda daha sonra söz alan ve ‘Öncelikle bu güzel tören vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan duyduğum onuru ve mutluluğu paylaşmak isterim’ diyerek konuşmasına başlayan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ise şunları söyledi:
“177 yıllık köklü ve şanlı bir maziye sahip emniyet teşkilatımız, güçlü, güvenli ve büyük Türkiye idealiyle her geçen gün büyümekte ve güçlenmektedir. Bugün bu saygın teşkilatımıza ülkemiz genelindeki 22 Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzden katılan toplam 11 binden fazla polisimiz ile Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzden katılan 432 polis memurumuz, hiç şüphesiz teşkilatımızın gücüne güç katacaktır. Aynı zamanda her bir teşkilat mensubumuz gibi, milletimizin gönül huzuruyla kafasını yastığa koyup güvenle uyanması için ülkemizin dört bir yanında görev yapacak, 83 milyonun onur ve namusunu kahramanca koruyacaktır. Emniyet Teşkilatımız, aramıza katılan siz çiçeği burnunda polislerimizle yeni hedeflere daha hızlı ulaşacak, güven ve huzurun tesisi noktasında önemli kazanımlar elde edecek, dünyanın en saygın polis teşkilatları arasındaki yerini güçlendirecektir” dedi.

“Pusulanız daima devletimiz ve milletimizden yana olsun”
‘Pusulanız daima devletimizden ve milletimizden yana olsun’ diyerek polis memurlarına tavsiyelerde bulunan Vali Yiğitbaşı: “Sizin arkanızda bin yıllık medeniyetimizin sorumluluğu ve yüksek ahlakı var. Milletimizin huzur ve mutluluğunu her şeyin üzerinde gören ve tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi, vatan söz konusu olduğunda bedeli ne olursa olsun bu ülke için gözünü kırpmadan, cesaretini, yüreğini ortaya koyan vatan evlatları var. Yine sizin arkanızda emniyet teşkilatımızın 177 yıllık birikimi, gücü ve milletimizin duası var. Bugün meslek hayatınıza adım atıyor, güzel bir yola giriyorsunuz. Zor bir görevi ifa edeceksiniz. Omzunuzda devletimizin ve milletimizin sorumluluğu, yüreğinizde vatan aşkıyla uykusuz geceler, uzun mesailer ve çokça da fedakârlıklar sizleri bekliyor. Görevinizi yaparken hak ve hukuktan şaşmadan, iyi insan olmaktan, vicdanınızı rehber edinmekten asla vazgeçmeyin. Pusulanız daima devletimiz ve milletimizden yana olsun. Rabbim görevinizi hayırlı kılsın. Hayatın tüm başarıları sizlerle olsun” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu törene telefon bağlantısıyla katıldı
Vali Yiğitbaşı’nın konuşmasının ardından bugün törene katılacak olan ancak Muğla Marmaris’te çıkan yangın sonrası bölgeye intikal eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Eğitim Merkezlerinin Mezuniyet Törenine katılan katılımcılara telefon bağlantısıyla hitap etti. Bakan Süleyman Soylu’nun konuşmasının akabinde POMEM’den ilk 10 derece ile mezun olan polislere Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve hediyeleri takdim edildi. Mezunların yemin etmesiyle tören sona erdi.

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