Gençlik ruh sağlığının güçlendirilmesi için bir araya gelindi

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Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gençlik ruh sağlığını güçlendirmesine yönelik yapılması gereken çalışmalarla ilgili toplantı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda, öncelikli olarak Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalar, paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte ele alındı. Gençlik ruh sağlığını güçlendirme gündemi etrafında şekillenen toplantıda, sıkça karşılaşılan sorunlar ve kent özelinde iyileştirilebilir faaliyetler belirlenerek çözüm önerileri ortaya konuldu. Yapılacak faaliyetlere yönelik paydaş kurumlarca görev dağılımı sağlanarak ortak çalışmalar planlandı.

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