Afyonkarahisar’a 21 yeni doktor atandı

Afyonkarahisar merkez ve ilçelerine 17'si uzman olmak üzere 21 doktorun atandığı açıklandı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "105.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası çerçevesinde Afyonkarahisar'ımız ve ilçelerimiz için 17'si uzman olmak üzere 21 yeni doktor tahsisi yapıldı. Kadrolarımıza atamaların en kısa zamanda gerçekleşmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Afyonkarahisar'ımız ve ilçelerimiz için hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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