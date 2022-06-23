İhlas Pazarlama Genel Müdürü Korkusuz: “3 üründe sektörün açık ara lideriyiz” İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz: “Biz gelişmeye devam ediyoruz ve inanıyoruz ki önümüzdeki dönemde de mağazacılık alanında sektörün lideri olacağız”

İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, pazarlama alanında 3 üründe sektörün açık ara lideri olduklarını kaydederek, “Bizim 3 ana ürün grubumuz var; temizlik robotu, su arıtma cihaz ve şofben. Bu 3 üründe sektörün açık ara lideriyiz. Biz gelişmeye devam ediyoruz ve inanıyoruz ki önümüzdeki dönemde de mağazacılık alanında sektörün lideri olacağız” dedi.



Korkusuz, Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen ‘Bölge Merkezi ve İhlas Mağazası’ açılışına katıldı. Afyonkarahisar Bölge Müdürü Ramazan Canavarcı ve personellerin katıldığı törende açılış kurdelesini Orhan Korkusuz, çalışanlar ile birlikte kesti. Açılışın ardından konuşan Genel Müdür Orhan Korkusuz, İhlas Pazarlama'nın sektördeki yeri ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Korkusuz, geçtiğimiz yıl istihdama yeni personel ile katkı sağladıklarını ifade ederek, “İhlas Pazarlama, İhlas’ın bayrak taşıyıcı firması ve İhlas’ı Türkiye’nin her yerinde en iyi şekilde temsil etmeye gayret ediyor. Allah’ın izniyle de bu gayrete devam edeceğiz. Afyonkarahisar’da da bu anlamda bize yakışan bir yeri açmış olmaktan son derece mutluyuz. Daha iyi noktalarda, daha enerjisi yüksek yerlerde istihdam oluşturmak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl İhlas Pazarlama kadrosuna 500 yeni personel kattı. İstiyoruz ki Türkiye’nin ekonomik güçleri içerisinde binlerce personel daha istihdam edelim. Onlarında ailelerine ekmek götürmelerinde aracılık edelim” ifadelerini kulllandı.



“Samimi bir satış peşindeyiz”

Farklı sektörlerde bulunduklarını anlatan Korkusuz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“İhlas olarak çok farklı sektörlerde hareket ediyoruz. Ama bizim 3 ana ürün grubumuz var; temizlik robotu, su arıtma cihaz ve şofben. Bu 3 üründe sektörün açık ara lideriyiz. Biz gelişmeye devam ediyoruz ve inanıyoruz ki önümüzdeki dönemde de mağazacılık alanında sektörün lideri olacağız. Farklı, halkımıza yakın bir mağazacılık anlayışı sergiliyoruz. Biz büyük metrekareler ya da şovlar peşinde değiliz. Ama halkın ihtiyacı olduğu, aradığı ihtiyaçları bulduğu, ödeme gücüne uygun şekilde satın aldığı ve o ay eğer ödeme gücü yoksa ‘bir sonraki ay ödeyebilirsiniz ağabey, abla’ diyebileceğimiz samimi bir satış peşindeyiz. Biz onların eski usul inandıkları bir mağazacılık anlayışı peşindeyiz. Bunu yapmaya gayret ediyoruz, bunun içinde zamana ihtiyacımız var.”

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