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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyet müdürü gurbetçi vatandaşları videolu mesajla uyardı

İHA

Emniyet müdürü gurbetçi vatandaşları videolu mesajla uyardı

Yaz aylarında gurbetçi vatandaşların gelmesiyle nüfusu yaklaşık 300 bine kadar çıkan Emirdağ ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yanık videolu bir mesaj yayınlayarak gurbetçi vatandaşları hırsızlık olayları başta olmak üzere asayiş ve trafik konusunda uyardı.
Emirdağ İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yanık yayınladığı video mesajda senelik izinleri geçirmek üzere Emirdağ’a gelmeye başlayan gurbetçi vatandaşları uyardı. Yaz mevsiminde ilçe nüfusunun yaklaşık 300 binlere çıktığını vurgulayan Yanık, “Senelik izinlerinizi geçirmek için büyük bir heyecan içerisinde olduğunuzu biliyor ve kalp atışlarınızı buradan duyabiliyoruz. Avrupa’nın dört bir köşesinden her yaz olduğu gibi bu yazda sılairahim yapmak üzere geleceğiniz Emirdağ’da sizleri ağırlamaktan büyük bir onur duyacağız.
Yalnız memlekete gelişinizde sizleri bazı konularla ilgili uyarmak istiyoruz. Taşıdığınız banka kartları burada geçmediği ya da kredi kartlarına yüksek komisyonlar alındığı için genelde paralarınızı nakit olarak getiriyorsunuz. Lütfen çarşıda pazarda ihtiyacınızdan fazla olan parayı yanınıza almayın.
Kalabalık yerlerde sizleri sıkıştırarak yan kesicilik yapmaya çalışanlara karşı duyarlı olun. Sırt ve bel çantalarınızı önünüze alarak taşıyın. Bebek ve pazar arabalarına asla çanta koymayın. Evinizden çıkarken kapınızı çekerek değil, kilitleyerek çıkın” dedi.

"Her daim görev başında olacağız"
Mesajında trafik sorununa da değinen ve trafiğin aksamaması için alınan önlemlerden bahseden yanık açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Bu yıl mart ayı içerisinde kaymakam ve belediye başkanımız sizlerin sıkıntılarını dinledi. O toplantıda en büyük sorunun trafik olduğunu söylediniz. İlçemiz nüfusu yaz aylarında yaklaşık 4 katına çıktığından yol ve kaldırımlar bu yoğunluğa cevap vermiyor. Bu doğrultuda her türlü şartlar zorlanarak park yeri açılıyor. Geçen sene olduğu gibi bu yılda okul bahçeleri ücretsiz otopark olarak kullanımınız için sizlerin hizmetine sunulacak. Huzur ve güvenliğiniz için her daim görev başında olacağız.”

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