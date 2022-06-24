Zafer Sağlık Külliyesi Eğitim Kompleksinin temeli atıldı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zafer Sağlık Külliyesi Eğitim Kompleksinin temeli bugün gerçekleştirilen törenle atıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, yeni hizmet binasının Afyonkarahisar’a hayırlı olmasını diledi.“Türkiye’nin dünya çapında iddialı olduğu alanlardan birinin hiç şüphesiz sağlık hizmetleri olduğuna dikkat çeken Vali Yiğitbaşı konuşmasına şöyle devam etti:

“Bunu pandemi sürecinde de hep birlikte gördük. Bu başarının asıl sahipleri elbette ki doktordan hemşiresine, idari ve teknik personelden, hasta bakıcısına kadar tüm sağlık personelimizdir. Bu yüce mesleğin temsilcilerine olan gönül borcumuzu ancak onlara güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak, hak ettikleri saygıyı göstererek ve beklentilerini karşılayarak ödeyebiliriz.Bugün temelini attığımız eğitim kompleksi de geleceğin sağlıkçılarını yetiştirecek olan üniversitemize ve öğrencilerimize en güzel hizmetlerden birisi olacaktır. 2020 Yılı başında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin %100 sermayesi ile kurulan Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve şirketin çalışmalarıyla ortaya çıkan tescilli markası 'AFLORA' Tıbbi Etil Alkol Üretim Tesisi ve bu alanda yürütülen çalışmalar üniversitemizi markalaşma yolunda hep bir adım öteye taşımaktadır. Kısa sürede şehrimizin bir markası olan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitemiz inanıyorum ki ilerleyen süreçte değerini artıracak ve ülkemizin en saygın üniversitelerinden birisi olacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yiğitbaşı ve protokol üyelerinin butona basmasıyla Eğitim Kompleksinin temeli atıldı.

Vali Yiğitbaşı, tören sonrası AFSÜ’de tedavi gören hastalar ve yakınlarıyla görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ömer ZilifHalaç Palyatif Bakım Merkezi ve Hastane Konuk Evi’ni de inceleyen ve bilgiler alan Vali Yiğitbaşı, burada da hastalar ve yakınlarıyla görüşerek sağlıklı günler diledi.

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