Çakmak ve çikolata çalan şahısları polis yakaladı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde büfeden çakmak ve çikolata çalan şahıslar polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Suçıkan Park mevkinde bulunan bir büfenin camının kırılarak içerideki eşyaların çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede ekipler yaşı küçük iki şahsın iş yerinin camını kırarak içeriye girdiklerini ve iş yeri içerisinde bulunan çakmaklar ile çikolataları çaldıklarını tespit etti. Bahse konu çakmaklar ele geçiren ekipler ardından yaşı küçük şahısları emniyetteki işlemlerinin ardından ailelerine teslim etti.

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