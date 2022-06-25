(ÖZEL) Nilüfer çiçeklerinin açtığı gölde masalsı görüntüler Büyük Menderes Nehri’nin doğduğu gölde nilüfer çiçekleri açtı, görenler hayran kaldı Afyonkarahisar’daki ‘Eldere Gölü’ göç yolları üzerinde olması sebebiyle de birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin doğduğu Eldere Gölü nilüfer çiçekleri ile seyrine doyumsuz bir manzara oluşturuyor. Sucul ot ve sazlıkların arasındaki nilüfer çiçekleri ile süslenmiş gölde doğa meraklıları kayık gezintileri yaparak eşsiz manzaranın tadını doyasıya fotoğraf çektirerek çıkarıyor.

Dinar ilçesindeki Eldere Gölü, son zamanlarda Nilüfer çiçekleriyle doldu. Kamış, hasırotu ve nilüfer bitkileriyle kaplanana Eldere Gölü, kuşların göç yolları üzerinde olması sebebiyle de ayrıca dikkuyruk, ördek, tuna gibi nesli tehlikede olan, göç mevsiminde leylek, balıkçıl, söğütbülbülü ve flamingo gibi kuşlara ev sahipliği yapıyor.

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