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Keşir: “Kılıçdaroğlu’nun yaşını almış kadınlara seslenecek yüzü yok” AK Parti Düzce Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, Kılıçdaroğlu’nu sert bir dille eleştirerek: “Helalleşme diyorlar ve genç muhafazakâr kadınlara sesleniyor Kılıçdaroğlu, o kuşağın tanıkları, mağdurları bizleriz”

İHA

Keşir: “Kılıçdaroğlu’nun yaşını almış kadınlara seslenecek yüzü yok” AK Parti Düzce Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, Kılıçdaroğlu’nu sert bir dille eleştirerek: “Helalleşme diyorlar ve genç muhafazakâr kadınlara sesleniyor Kılıçdaroğlu, o kuşağın tanıkları, mağdurları bizleriz”

AK Parti Düzce Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert bir dille eleştirerek, “Helalleşme diyorlar ve genç muhafazakâr kadınlara sesleniyor Kılıçdaroğlu. Yaşını almış kadınlara seslenecek yüzü yok çünkü. O kuşaktaki kadın bizleriz. O kuşağın tanıkları, mağdurları bizleriz ve biz AK Parti kurulurken bir demokratikleşme mücadelesi için bu partide görev aldık kadınlar olarak” dedi.
Ege Bölgesi Teşkilat Toplantısı Afyonkarahisar'da yapıldı. Toplantıya katılan Ayşe Keşir, ana muhalefet lideri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi. Keşir, "Bizim kuşağın çektiği sıkıntıları, zahmetleri, ayrımcılığı çocuklarımız ve bizden sonraki kuşak yaşamasın diye yola çıktık. Helalleşme diyorlar ve genç muhafazakâr kadınlara sesleniyor Kılıçdaroğlu. Yaşını almış kadınlara seslenecek yüzü yok çünkü. O kuşaktaki kadın bizleriz. O kuşağın tanıkları, mağdurları bizleriz ve biz AK Parti kurulurken bir demokratikleşme mücadelesi için bu partide görev aldık kadınlar olarak. Bugün kamuda görev yapan hâkimlerin yüzde 46'sı kadın, kamuda görev yapan sağlık personelin yüzde 52'si kadın, bakın eşit fırsatları verdiğinizde kadınlar nasıl yol alıyor. Ama bugün hala karar alma mekanizmalarında ve siyasette katılımla hala arzu ettiğimiz seviyede değiliz. 20 yıldır uğraşıyoruz, ama bütün bunların sebebi geçmişten gelen o açık makası ancak kapatıyor oluşumuz. Çünkü kadının karar alma mekanizmasına katılım istihdama katılımdan sonra geliyor” diye konuştu.

“2002 yılına kadar parlamentoda 4.1 kadın oranı hiç aşılamadı”
Kadınların topluma katılacağını, entegre olacağını, istihdama katılacağını, sendikada görev yapacağını, üniversitede hoca olacağını, siyasi partide çalışacağını ve siyasette, karar alma mekanizmalarında görev alacağını dile getiren Keşir, "Bugün Avrupa'nın pek çok ülkesinin çok daha önünde seçme seçilme hakkı elde etti Türk kadını. Fakat ne yazık ki o ilk parlamentoda olan yüzde 4.1 oranını 2002 yılına kadar hiç aşamadık. Hani mangalda kül bırakmıyor ya birleri, kadın hakları diye bize sözde sataşmaya çalışıyorlar ya neredeydiniz, ya iktidardaydınız, ya iktidar ortağı. 2002 yılına kadar parlamentoda 4.1 kadın oranı hiç aşılamadı. Darbe dönemleri bu yüzde 1'in altına bile indi. Onun için biz hep söyleriz darbeler aslında en büyük darbeyi kadınlara vuruyor diye. Ve 2002 itibaren bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla, Cumhurbaşkanımızın, 'Kadınların siyasetin nesnesi değil öznesidir' demesiyle ve kadınlara güç vermesiyle, kadınlara yol açmasıyla bugün parlamentoda kadın milletvekili oranımız yüzde 17'yi açtı" dedi.
Termal bir otelde gerçekleşen toplantıya, Keşir’in yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Milletvekili İbrahim Yurudunuseven, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ferde Ertürk, Afyonkarahisar Ege Bölgesindeki teşkilat başkanları katıldı.

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