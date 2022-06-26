Yumrukla bayıltıp, yerde de defalarca tekmeledi Baygın gencin yumruk ve tekmeyle darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da bir şahıs, önünü kesip durdurduğu forkliftin sürücüsüyle arsa alışverişi yüzünden tartıştı. Şahsın attığı yumrukla bayılarak yere düşen genci defalarca tekmeleyip, yumrukladığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.