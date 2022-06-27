Eroğlu'nu duygulandıran Şuhutlu Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi ziyareti Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kût'ül-Amâre kuşatmasının bulunduğu bölüme Fatiha suresini okuyarak girdi

Afyonkarahisar Milletvekili ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Şuhutlu Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezini ziyaret etti. Ziyaret esnasında oldukça duygulanan Eroğlu, merkeze dua okuyarak girdi.

Hatıra Merkezinin tüm bölümlerini dikkatle inceleyen ve her bölüm ile ilgili detaylı bilgileri Şuhutlu Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi projesinin fikir, tasarım ve uygulamasını gerçekleştiren Murat Akarçay'dan ayrıntılarıyla alan Bakan Eroğlu, Kût'ülAmâre kuşatmasının bulunduğu bölüme Fatiha suresini okuyarak girdi. Kût'ülAmâre'nin bilinmesi konusunda çok emek harcadıklarını belirten Eroğlu, Kût Bölgesinde Şehit düşen Şuhutluların isimlerini yakından inceledi.

Ayrıca, Kût'ülAmâre savaşında bir askerin çantasından çıkan ve 16 sayfasında yaralı askerin parmak izinin bulunduğu kanlı Kuranı Kerimi dikkatle inceleyen Eroğlu, bu emanetin Şuhut için büyük manevi bir değer olduğunu belirterek, merkezin daha sıkı korunması ve daha fazla kitlelere tanıtımı noktasında talebini iletti. Balkan Savaşları ve Sarıkamış Harekatı bölümünde aynı zamanda Balkan Savaşları şehidi olan dedesinin isminin bulunduğu tabelayı okurken oldukça duygulu anlar yaşayan Eroğlu, “İç güvenlik ve terör şehitlerinin bulunduğu bölümü gezerken Allah hepsinden razı olsun, haklarını helal etsinler, nur içinde yatsınlar” dedi.

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