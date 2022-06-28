Vali Yiğitbaşı kendisine mektup yazan öğrencileri ağırladı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşi, kendisine mektup yazan ve ‘Şehrimize hoş geldiniz’ diyen Hisarbank 100. Yıl İlkokulu 4B sınıfı öğrencilerini ağırladı.
Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşi ilkokul öğrencilerini ağırladı. Hisarbank 100. Yıl İlkokulu 4B sınıfı öğrencileri Vali Doç Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’na mektup yazdı. Bu çerçevede okul öğrenci ve öğretmenlerini makamında ağırlayan Vali Yiğitbaşı, öğrencilerle sohbet etti. Hazırladıkları şiirleri dinleyen Yiğitbaşı, öğrencilere teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.