Afyonkarahisar’da ANALİG Masa Tenisi Yarı Final müsabakaları tamamlandı

Afyonkarahisar’da Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Yarı Final Müsabakaları tamamlandı. Dereceye giren takımlar madalyalarını aldı.

Afyonkarahisar Tınaztepe Spor Salonunda oynanan ve 72 sporcunun kıyasıya yarıştığı Masa Tenisi Yarı Final maçları heyecan dolu anlara sahne oldu. Masa tenisi müsabakaları sonucunda; erkekler kategorisinde İstanbul Anadolu takımı birinci, kızlar kategorisinde ise Kütahya takımı birinci oldu.



Dereceye giren takımlar madalyalarını aldı

11 şehirden katılım gerçekleştiği karşılaşmalar neticesinde dereceye giren takımlara madalyaları; Afyonkarahisar Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Asan, Destek Hizmetleri Şube Müdür Vekili Naile Parlak ve Masa Tenisi İl Temsilcisi Yardımcısı Kubilay Ak tarafından takdim edildi.

ANALİG Afyonkarahisar Koordinatörü Hakan Kıvrık, yaptığı açıklamada; “İlimizde bir müsabakaya daha ev sahipliği yaptık. Sorunsuz bir şekilde tamamlanan maçlar neticesinde dereceye giren takımlara madalyalarını takdim ettik. Afyonkarahisar bu tarz müsabakaları profesyonel anlamda fazlasıyla kaldırabiliyor. Masa tenisi yarı final müsabakaları boyunca emeği geçen İl Müdürlüğü personellerine teşekkür ederiz” dedi.

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