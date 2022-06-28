Tartıştığı eşinin dayısının oğlu tarafından silahla vuruldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinden Isparta'nın Senirkent ilçesine kiraz toplamaya giden kadın, tartıştığı eşinin dayısının oğlu tarafından silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Özlem Ö., Şuhut ilçesine bağlı Yarışlı köyünden Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Garip köyüne kiraz toplamaya gitti. Özlem Ö., bu esnada boşanma aşamasındaki eşi Arif Ö. ve eşinin dayısının oğlu Y.B. ile bir süre konuştuktan sonra tartıştı. Özlem Ö, kiraz toplama yerinden belli bir mesafe uzaklıkta dayısının oğlu Y.B. tarafından 2 el silahla ateş edilerek yaralandı. Olayı gören çevredeki sakinler durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı Özlem Ö.'yü Süleyman Demirel üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti.

Olayın ardından Arif Ö. ve Y.B. olay yerinden kaçtı. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Salar beldesinde yakalanan Arif. Ö. ve Y.B. gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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