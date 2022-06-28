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Afyonkarahisar’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı

İHA

Afyonkarahisar’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Yiğitbaşı başkanlığında yapıldı.
Şiddetle mücadele çerçevesinde sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamadaki sorunların giderilmesi amacıyla düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında ilgili kurumların katılımıyla yapıldı. Toplantıda; öncelikle Şiddet İzleme ve Önleme Merkezi Müdürü Elif Kılıç Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Eylem Planı ve bu doğrultuda yapılan çalışmalar konusunda bilgiler verdi.
Toplantıda ayrıca 20222025 İl Eylem Planı, yapılan çalışmalar ve şiddetle mücadelede alınacak diğer tedbirler, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çerçevesinde farkındalık oluşturabilecek çalışmaların planlanması ve iyi uygulama örneklerinin duyurularak yaygınlaşmasının sağlanmasına yönelik çalışmaların planlanması görüşüldü.
Şiddetle mücadelenin üzerinde hassasiyetle durulması gereken konuların en başında geldiğine değinen Vali Yiğitbaşı: “Bu konuda üzerimize düşen ne varsa el birliğiyle, istişareyle, toplumum tün kesimlerinin desteğiyle yapmalıyız” dedi.
İlgili kurum müdürlerinin görüşlerini dile getirdiği toplantıda, yapılması gereken öncelikli çalışmalar, dikkat edilmesi gereken huşular ve izlenecek yol haritasına dair görüş alışverişinde bulunuldu.

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