Marmaris yangınından dönen ekip Afyonkarahisar'da kaza yaptı

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınlarına müdahale için giden Kayseri Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 kişilik ekip, dönüş yolunda Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde kaza yaptı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Marmaris’te meydana gelen orman yangınına müdahale için geçtiğimiz hafta yangın söndürme çalışmalarına katılan Kayseri Orman İşlet Müdürlüğünden bir ekip, dönüş yolunda Dinar ilçesinde kaza yaptı. Yangın söndürme aracının önüne köpek çıkması sonucu, sürücünün köpeğe çarpmamak için manevra yapmasıyla araç şarampole devrildi. Kazada yangın söndürme ekibinden 4 kişi yaralandı. Yaralılar Dinar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı orman söndürme personellerinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

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