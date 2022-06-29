GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları’nın açılış töreni yapıldı

Afyonkarahisar’da GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları’nın açılışı yoğun katılımla Zafer Meydanı’nda yapıldı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri açılışa katılım gösteren vatandaşlara farklı branşların tanıtımını yaparak bilgilendirmelerde bulundu. Açılışa Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz da katılarak bilgi aldı.

Spor Eğitim Uzmanı Ümit Tercan GSB Spor Okulları’nın açılışına yoğun katılımın olduğunu belirtirken: “ Eğitimlerimiz uzman antrenörler tarafından ilimizde ücretsiz bir şekilde veriliyor. Barkod ve karekod uygulaması sayesinde başvurularımız hız kazanarak geniş bir alana yayıldı. Böylelikle daha fazla gence ulaşma imkanı bulduk. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, gençlik için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

21 branşta eğitim veriliyor

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; Atletizm, Badminton, Basketbol, Cimnastik, Artistik Cimnastik, Eskrim, Futbol, Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Karate, Kano, Masa Tenisi, Okçuluk, Rekreatif Spor, Satranç, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Yüzme olmak üzere 21 branşta alanında uzman antrenörleri eşliğinde spor eğitimleri devam ediyor. Yaz boyu devam edecek olan eğitimler okullar açılana kadar ücretsiz verilecek.

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