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Afyonkarahisar’da 'Halk Günü' toplantısı Vali Yiğitbaşı: “Şehrimiz için elimizden geleni yapacağız”

İHA

Afyonkarahisar’da 'Halk Günü' toplantısı Vali Yiğitbaşı: “Şehrimiz için elimizden geleni yapacağız”

Halk Günü toplantısında konuşan Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, “Kendi şehrimizde de İnşallah elimizden geldiğince vatandaşımız hangi noktada ne tıkanıklık yaşıyorsa destek ve yardımcı olacağız” dedi.
Toplumun tüm kesimlerine ulaşılmasını, vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini dile getirebilmelerini sağlamak amacıyla, düzenli olarak yapılan halk günü toplantılarının Haziran ayı toplantısı Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında yapıldı. Valilik Toplantı Salonunda yapılan Halk Günü’ne Vali Yiğitbaşı’nın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, kamu kurum ve kuruluşlarının İl müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Tıkanıkları çözeceğiz"
Toplantının açılışında konuşan Yiğitbaşı, vatandaşların yaşadığı sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için her ay bu toplantıların düzenlendiklerini söyledi. Türkiye’nin her yerinden kendi sosyal medya hesabına çeşitli yardım taleplerinin geldiğini aktaran Yiğitbaşı şöyle konuştu: “Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini hızlı bir şekilde çözüm bulmak için ilgili kurum ve müdürlerimizle buluşturmak, tıkanıklıkları açma noktasında yaptığımız bir uygulamadır. Periyodik olarak uygulanan ve her şehirde yapılan bir çalışmadır. İnşallah katılan tüm vatandaşlarımızın sorunlarını çözümü için hızlıca bir çalışma başlatmak adına buradaki süreci kısa tutup doğrudan içeriye geçelim istiyoruz. Bana da sosyal medya üzerinden çok ulaşan oldu şimdiye kadar. Türkiye’nin her yerinden ulaşan var. Bunu da şaşırarak ve ilgiyle takip ediyoruz. Biz bu talepleri ilgili kurum ve müdürlerimize ulaştırıyoruz. Dolayısıyla kendi şehrimizde de inşallah elimizden geldiğince vatandaşımızı hangi noktada ne tıkanıklık yaşıyorsa destek ve yardımcı olacağız.” Konuşmasını tamamlayan Vali Yiğitbaşı, toplantıya katılan vatandaşlara tek tek söz vererek onların talep, istek ve sıkıntılarını dinledi. Sorunlara çözümler üreten Yiğitbaşı, gerekli gördüğü konularda toplantıya katılan il müdürlerine talimatlar vererek gereğinin yapılmasını istedi.

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