Otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin arpa yüklü traktörün römorkuna çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde AfyonkarahisarAntalya Karayolu Örenkaya kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün isimi öğrenilemeyen 34 DGB 200 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 03 L 3554 plakalı traktörün arpa yüklü römorkuna çarptı. Kaza sonrası devrilen römorktaki arpalar yola saçılırken, kiralık olduğu ve içerisindeki kişilerin yabancı uyruklu olduğu öğrenilen otomobilde bulunan 4 kişi ağır yaralanırken, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan otomobilin sürücüsü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

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