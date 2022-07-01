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10 gün direksiyon eğitimi ile 69 yaşında ehliyet aldı Günlere gidebilmek için girdiği ehliyet sınavını ilk seferde başarıyla geçti

İHA

10 gün direksiyon eğitimi ile 69 yaşında ehliyet aldı Günlere gidebilmek için girdiği ehliyet sınavını ilk seferde başarıyla geçti

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 69 yaşında ilk kez girdiği motorlu taşıtlar sınavını başarıyla geçen Gülsüm Yatan ehliyetini aldı. Ehliyetini alan Yatan, aracıyla artık günlere gidebileceğini söyledi.
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir ehliyet kursuna kayıt yaptıran Gülsüm Yatan, girdiği ilk sınavdan başarıyla geçerek ehliyetini aldı. Ehliyet almaya heves ederek yola çıktığını belirten Gülsüm Yatan, “Eşim sanayici, önce çocuklarım ve torunlarım ehliyetini aldı, sonra sıra bana geldi ve almaya karar verdim. Yaşım gereği arkadaşlarım 'alırsın alamazsın' diye iddialaştık. Heveslendim ve bir gayret ile aldım. Günlerimiz oluyor. Motorum var, yazın ona biniyorum ancak kış günü motorla gidilmiyor. Sürücü kursuna yazıldım ve sınavdan 10 gün önce eğitim almaya başladım. İlk sınavımda girdim ve başarılı olarak ehliyetimi aldım. Eşim sanayici olduğu için işini bırakıp gelemediği için bazen oğlum günlere götürüyordu. Bazen taksi tutuyorduk ve bazen de otobüs ile gitmeye çalışıyorduk. Önceden pedallı dikiş makinesi kullandığım için araç pedallarını kavramamda kolay oldu. Yaşın sınırı yok insanlar azmettikten sonra yapamayacakları yok ehliyetimi aldım artık kendi aracımla günlere gideceğim” diye konuştu.

“Gençlere taş çıkartır”
Sürücü kursuna kayıt olmasının ardından hemen sürüş eğitimlerine geçtiklerini ifade eden sürücü eğitmeni Zehra Öztürk ise “Sınavdan 10 gün önce derslere başladık ve ilk getirdiğim andan bu yana hiç yormadı beni. Bütün söylediklerime harfiyen uydu. Sınava son 5 gün kala artık hiçbir şey söylemeden sohbet ederek araç sürdük. Ayak kavraması, pedalları kavraması çok güzel beni de zorlamadı kendi de hiç zorlanmadı. Çok azimli ve hevesli bir kez söylediğimi ikiletmeden yerine getirdi. Şunu söylemem uygun olur mu bilmiyorum ama gençlere taş çıkartır. Çoğu gençten çok azimli, çalışkan ve her şeyin üstüne odaklandı. Bizim meslekte odaklanmak çok önemli. Azmin zaferini görüyoruz şuanda. Sınavda tek seferde geçti. Sınavda tek bir sinyal bile atlamadan tek seferde sınavlarını geçti” dedi.

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