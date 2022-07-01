Büyük Taarruz dolu dolu geçecek

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliği ile düzenlenecek olan Baba&Çocuk Kampı’nda babalar çocuklarıyla birlikte heyecan dolu bir hafta sonu geçirecek.

Organizasyon çerçevesinde motor sporları alanında birçok etkinlik ve yarışma düzenlenecek. Çocuk tiyatrolarının yanı sıra açık hava sinemasıyla geçecek kamp akşamlarının gündüz bölümünde ise farklı yarışlar ve nostaljik oyunlar oynanacak. Kamp süresinde Ayazini Metropolisi ve Kocatepe gezileri de düzenlenecek.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar’da bu tarz sosyal organizasyonlara önem verdiklerini kaydederek, “Baba&Çocuk Kampı gibi gençlerle büyükleri bir araya getiren faaliyetleri önemsiyoruz. Çocuklarımızın babalarıyla birlikte vakit geçirmeleri birlikte bir şeyleri başarıp kazanmaları onlar adına çok güzel bir anı olacak. Kamp ile birlikte, babaçocuk ilişkisinin güçlenmesinin yanı sıra aileler arası sosyal ilişkiler ve de dostlukların pekişmesine vesile olacaktır.” diye belirtti.

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