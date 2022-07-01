Jandarma ekipleri define avcılarına göz açtırmıyor Jandarmayı gören defineci eşyalarını bırakıp kaçtı

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Afyonkarahisar İl Jandarma komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan define avcılarına göz açtırmıyor.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Emirdağ ilçesi Emirin köyü Tavşantepesi mevki mülki sınırları içerisinde kaçak kazı yapıldığı yönünde aldıkları ihbar neticesinde operasyon düzenledi. Ekipler bölgede bir şahsın elinde dedektörle arama yaptığını tespit etti. Jandarma ekiplerini gören bölgeden kaçarak uzaklaştı. Yapılan incelemelerde 2 adet dedektör, 1 adet kazma, 1 adet çapa ve 48 adet Tarihi Eser Madeni Obje tespit edilerek muhafaza altına alındı. Kaçan şahsın Y.Ç. adlı bir kişi olduğunu tespit eden ekipler arama çalışmaları başlattı.

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