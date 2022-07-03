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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar’da 20 mahalle yabancı kaydına kapatıldı

İHA

Afyonkarahisar’da 20 mahalle yabancı kaydına kapatıldı

Türkiye genelinde 781 mahalle yeni yabancı kaydına kapatılırken, bu mahallelerden 20’si ise Afyonkarahisar’da bulunuyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yabancıların kaydına kapatılan mahalleler belirlendi. Buna göre Afyonkarahisar’dan 20 mahalle de yeni yabancı kaydı işlemine kapatıldı. Afyonkarahisar’da kent merkezinde 12, Dinar’da 7 ve Emirdağ ilçesinde 1 olmak üzere toplam 20 mahallede yabancı uyrukluların kaydına izin verilmeyecek.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki 781 mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 itibarıyla kapalı mahalle sayısı bin 169’a çıkarıldı” denilmişti.

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