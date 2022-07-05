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Kayadan oyma gömme patates deposu için çalışmalar başladı İnşaat tamamlandığında 24 loca ve tek koridordan oluşacak olan depoya 4 bin ton patates sığacak

İHA

Kayadan oyma gömme patates deposu için çalışmalar başladı İnşaat tamamlandığında 24 loca ve tek koridordan oluşacak olan depoya 4 bin ton patates sığacak

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine İl Özel İdaresi tarafından “Kayadan Oyma Gömme Patates Deposu” için çalışmalar başladı.
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Göçerli köyünde 4 milyon 719 bin 841TL bedel ile ihalesi yapılan "Kayadan Oyma Gömme Patates Depo İnşaatı" işine başlanıldı. 320 günde tamamlanacak olan depo Mayıs 2023’te hizmete açılmış olacak. İnşaat tamamlandığında 24 loca ve tek koridordan oluşacak olan depoda yaklaşık 4 bin ton depolama kapasitesi olacak ve bölgenin patatesleri bu depoda muhafaza edilecek.

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