Afyonkarahisar’da GSB Spor okulları eğitimleri devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları Afyonkarahisar’da da başladı. 21 farklı branşta verilen eğitimler uzman antrenörler eşliğinde devam ediyor.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenörler birçok farklı branşta sporculara ücretsiz eğitim veriyor. Spor eğitimleri Afyonkarahisar’da tüm yıl boyunca devam edecek.



Karekod uygulaması sayesinde sporculara daha hızlı ulaşıyoruz

GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları’nın Afyonkarahisar’daki spor eğitimlerinin hız kazandığını ve geniş bir alana yayıldığını vurgulayan Spor Eğitim Uzmanı Ümit Tercan: “Ücretsiz spor eğitimlerimiz ilimizde devam ediyor. Barkod ve karekod uygulaması sayesinde insanlara hızlı bir biçimde ulaşıp başvurularını online bir şekilde alıyoruz. Gençler kendilerini hangi branşta yetiştirmek istiyorsa o branşı seçiyor. Ardından biz de bu başvuruları yaş gruplarına göre kategori haline getirip velilere ulaşıyoruz. Herkesi GSB Spor Okulları eğitimlerine bekliyoruz” dedi.

Öte yandan kurslara katılan öğrenciler de tüm imkanlardan faydalandıklarını ifade ederek yetkilere teşekkür etti.

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