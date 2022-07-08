Traktör sürücüleri bayram trafiğine karşı uyarıldı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi polis ve Sandıklı Ziraat Odası tarafından düzenlenen programda traktör sürücüleri yaşanan trafik yoğunluğuna karşı uyarıldı.
Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Amirliği ve Sandıklı Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yaklaşan Kurban Bayramı tatili ve hasat zamanı nedeni ile AfyonkarahisarAntalya karayolunda oluşması beklenen trafik yoğunluğu nedeni ile traktör sürücüleri uyarıldı. Düzenlenen program çerçevesinde Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş ve polis ekipleri AfyonkarahisarAntalya karayolu Hocalar kavşağında ki uygulama noktasında traktörleri durdurdu. Durdurulan traktörlerin evrakları ve trafiğe uygunluğu polis memurları tarafından kontrol edilirken, hasat mevsimi ve yaklaşan bayram tatili nedeni ile AfyonkarahisarAntalya karayolu üzerinde trafik yoğunluğunun yaşanabileceği, kaza ve trafik aksaklıklarına karşı traktör sürücülerinin daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.