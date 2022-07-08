Gurbetçinin kullandığı otomobil tıra çarptı, lüks otomobil hurdaya döndü

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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi KonyaEmirdağ yolunda meydana gelen trafik kazasında gurbetçi bir ailenin bulunduğu otomobil bir tıra arkadan çarptı. Kazada lüks otomobil hurdaya döndü.

Kaza, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Dişli kasabası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; E.Y. isimli gurbetçinin kullandığı 2BTV041 plakalı otomobil H.S. idaresindeki 33 AHN 841 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil hurdaya dönerken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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