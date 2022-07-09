Afyonkarahisar’da vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar’da vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu

İHA

Afyonkarahisar’da vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu

Afyonkarahisar’da Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar bayram namazını eda ettiler.
Afyonkarahisarlı vatandaşlar Kurban Bayramı’nın 1. günü bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde kalkarak, camilerin yolunu tuttu. Kentteki birçok camide bir araya gelen vatandaşlar bayram namazını eda ederken, Dörtyol mahallesinde bulanan Mehmet Sayın Camii bu camilerden birisi oldu. Saat 06.15’de cami içerisinde saf tutan vatandaşlar bayram namazını kıldı. Namazın kılınmasının ardından bayram namazı hutbesinde ise Kurban Bayramı'nın önemi ve kurban kesmenin İslamiyet'teki yeri anlatıldı. Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olduğu anlatılan hutbede İslam coğrafyasında yaşanan zulümlerin son bulması için dua edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayram öncesi feci kaza, karayolu savaş alanına döndü: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Bayram öncesi feci kaza, karayolu savaş alanına ...
Jandarma ekipleri bayram trafiği dolayısıyla denetimlerini arttırdı Denetimde durdurulan araç sürücülerine içecek ikramı, çocuklara boyama kitabı hediye edildi
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri bayram trafiği dolayısıyla ...
Emirdağ’da bayram denetimi
YEREL HABERLER Emirdağ’da bayram denetimi
Traktör, otomobil ve minibüsün karıştığı kazada ölü ve yaralılar var
YEREL HABERLER Traktör, otomobil ve minibüsün karıştığı kazada ölü ...
Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğun mesai
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğun mesai
Gurbetçinin kullandığı otomobil tıra çarptı, lüks otomobil hurdaya döndü
YEREL HABERLER Gurbetçinin kullandığı otomobil tıra çarptı, lüks ...
Traktör sürücüleri bayram trafiğine karşı uyarıldı
YEREL HABERLER Traktör sürücüleri bayram trafiğine karşı uyarıldı
Pençe-Kilit operasyonunda Afyonkarahisarlı asker yaralandı
YEREL HABERLER Pençe-Kilit operasyonunda Afyonkarahisarlı asker ...
Afyonkarahisar’da GSB Spor okulları eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da GSB Spor okulları eğitimleri devam ...
Enerjisa Enerji ve Çimsa’dan iş birliği Afyonkarahisar’a 52 milyon TL’lik yatırım
YEREL HABERLER Enerjisa Enerji ve Çimsa’dan iş ...
5 dakikada çalındı, 1 saatte geri bulundu
YEREL HABERLER 5 dakikada çalındı, 1 saatte geri bulundu
Şüphe üzerine durdurulan araçtan eroin çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan araçtan eroin çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.