Afyonkarahisar'da ormanlık alanlarda ateş yakmak yasaklandı

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ormanlık alanlarda ateş yakmanın 30 Ağustos'a kadar yasaklandığı belirtildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6831 sayılı kanununun 76. maddesi gereğince Afyonkarahisar il merkezi, ilçeler dahil bütün belde, köy ve mahallerdeki mesire yerleri dışındaki ormanlık alanlarda 13 Temmuz 30 Ağustos tarihleri arasında anız, bağ ve bahçe temizliği ile mangal ve semaver amaçlarıyla kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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