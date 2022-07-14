Akar, Şuhut’ta yürütülen çalışmaları Vali Yiğitbaşı'na anlattı

Afyonkarahisar Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'na bilgi verdi.

Akar ve yönetim kurulu üyeleri Vali Yiğitbaşı'nı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti. Başkan Akar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Vali Yiğitbaşı ile bir süre hasbihal ederek akabinde ilçede devam eden faaliyet çalışmaları ile ilgili bilgi aktardı. Vali Yiğitbaşı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken başkanın Akar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ise misafirperverliklerinden dolayı Yiğitbaşına teşekkürlerini ifade etti.

Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.