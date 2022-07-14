13 yaşındaki çocuk arkadaşıyla birlikte evden kaçtı Aileleri her yerde evden kaçan çocuklarını arıyor

Afyonkarahisar’da 13 yaşındaki bir çocuk 14 yaşındaki arkadaşı ile evden kaçarak bir anda ortadan kayboldu. Polis ailelerin başvurusu üzerine kayıp çocukları bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olay kent merkezi Kanlıca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E.P. (13) isimli çocuk geçtiğimiz 12 Temmuz gecesi ailesi uyuduğu esnada evden kaçtı. Sabah olduğunda çocuklarının evde olmadığını gören aile üyeleri ise bir süre çevrede aradıktan sonra ardından polise başvurarak yardım istedi. Polis ekiplerinin yaptıkları inceleme ve gelen başvuruları değerlendirmesi ile P.'nin arkadaşı I.Y. için de kayıp başvurusu yapıldığını belirledi. Ekipler ardından otogar, tren istasyonları başta olmak üzere kent merkezinde geniş çağlı bir arama çalışması başlattı. Çocukların evden giderken cep telefonlarını da evlerinde bıraktıkları anlaşıldı. Polis ekiplerinin kayıp çocukları bulmak için başlattıkları arama çalışması devam ederken, aile üyeleri ise sosyal medyadan çocukların bulunması için paylaşımlar yaparak vatandaşlardan yardım istiyor.

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