Bitkin halde bulunan leylek yavrusu tedavi altına alındı

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Afyonkarahisar'a bağlı Küçükçobanlı köyünde bir caminin avlusunda bitkin halde leylek yavrusu bulundu. Vatandaşlar tarafından fark edilen leylek yavrusu tedavi altına alındı.

Küçükçobanlı köyünde cami çıkışı bulanan bitkin haldeki leylek yavrusu duyarlı vatandaşların ihbarı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatı Kurtarma Merkezine (AKÜREM) götürüldü.

Yuvadan düşmüş ve uçamamış olmasından dolayı da bitkin durumda bulunduğu tespit edilen leylek yavrusu bir süre AKÜREM de bakılıp tedavi edildikten sonra yeniden doğaya bırakılacak.

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