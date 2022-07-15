Afyonspor’da alt yapıdan yetişen oyuncular A takımıyla antrenmana çıktı

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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanlar ile sürdürüyor.

Teknik Direktörü Koray Palaz yönetiminde antrenmanlarına devam eden jetlerde, yeni transferler ile alt yapıdan yetişen ve A takımına geçen oyuncularda idmana katıldı. Isınma harekeleri ile başlayan antrenman ardından yapılan düz koşu ile devam etti. Antrenmanda futbolcuların samimi diyalogları dikkat çekerken, morallerin hayli yerinde olduğu da gözlendi.

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