Afyonkarahisar’da şehitler yad edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6’ncı yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Afyon Kocatepe Asri Mezarlığı’nda düzenlenen tören ile şehitler anılarak, dualar edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6’ncı yıldönümünde ‘Türkiye Aşkına’ temalı anma etkinlikleri düzenlendi. Kocatepe Asri Mezarlığı’nda düzenlenen anma etkinliği saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törende İl Müftülüğünde görevli Şaban Özçelik, Kuranı Kerim tilavetinde bulunurken, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu da, şehitler için dua etti. Daha sonra Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, tören katılan şehit aileleriyle sohbet ederek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Öte yandan törene Vali Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın yanı sıra İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, protokol üyeleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.