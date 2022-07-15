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Vali Yiğitbaşı: "Milletimiz yine tek yumruk her zamanki gibi" 15 Temmuz destanı fotoğraflarla anlatıldı

İHA

Vali Yiğitbaşı: "Milletimiz yine tek yumruk her zamanki gibi" 15 Temmuz destanı fotoğraflarla anlatıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6’ncı yıldönümü etkinliklerinde konuşan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, “Milletimiz yine tek yumruk her zamanki gibi. Allah bir daha böyle ahlaksızca saldırılar göstermesin ülkemize, milletimize ve devletimize. Ancak olursa da ne yapacağımızı bizler iyi biliyoruz. Çünkü tecrübe ettik. Böyle ahlaksız saldırılara karşı bu millet gereken cevabı, gereken dersi verecektir” dedi.
Etkinlikler çerçevesinde Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü'nün "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konulu Fotoğraf Sergisi" ve Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Kitap Sergisi açılışı yapıldı.
Aziz Türk milletinin yeniden dirildiği şanlı 15Temmuz gecesine ait tüm kareler; tarih sayfalarında ölümü öldürenlerin, bayrağı yere düşürmeyenlerin kahramanlık destanı olarak Zafer Meydanı'nda yerini aldı. 15 Temmuz ruhu fotoğraflarla ölümsüzleşti. Darbe girişiminin karelerinin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü. Kurdele kesilerek serginin açılışı yapılırken, protokol üyeleri daha sonra sergideki fotoğrafları inceledi. 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve darbe girişimine karşı gösterilen kahramanlıkların yer aldığı fotoğraflar büyük ilgi gördü.

“Sivil vatandaşlarımız hain girişimi ortadan kaldırdı”
Programın sonunda açıklamalarda bulunan Vali Yiğitbaşı, böylesine korkunç ve ahlaksız bir girişimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sivil vatandaşlar tarafından nasıl korkusuzca ortadan kaldırıldığını hatırlattı. Yiğitbaşı şöyle konuştu: “Tankların namlularına elini kapatanlar, tankların önüne yatanlar tamamen göğsünü siper etme dediğimiz şiirlerimizde kullandığımız göğsümüzü siper etme kavramının aslında bizzat gerçekleştiğini görmüş olduk, 15 Temmuz’da darbe girişimini yaşadığımız gece. Bu günleri tabi ki hatırlamak tekrar yaşanmasının önüne geçmek adına hafızamızı taze tutmak çok önemlidir. Bu etkinlikleri onun için düzenliyoruz. Gençlerimize çocuklarımıza aslında bu vatanın bu bayrağın bizler için ne kadar kıymetli olduğunu ve hiç kimseye çiğnetilmemesi gerektiğini bunun içinde her türlü farklılıkları bir kenara bırakıp nasıl tek yumruk tek yürek haline gelebildiğini bu milletinde her seferinde bıkmadan usanmadan anlatmak gerektiğini düşünüyorum.”

“O sesler tekrar kulağımın içine geldi”
Ülkenin, devletin ve milletin bütünlüğünü savunmaya, korumaya devam edeceklerini kaydeden Vali Yiğitbaşı: “Milletimiz yine tek yumruk her zamanki gibi. Allah bir daha böyle ahlaksızca saldırılar göstermesin ülkemize, milletimize devletimize. Ancak olursa da ne yapacağımızı bizler iyi biliyoruz. Çünkü tecrübe ettik. Böyle ahlaksız saldırılara karşı bu millet gereken cevabı gereken dersi verecektir. Çocuk ve gençlerimiz burada olması çok önemli. Çünkü onlar o geceyi hatırlamayacaklar ama sonrasında bizim onlara neler olduğunu ve tarihinde tekerrürden de ibaret olabileceğini anlatmamız gerekiyor. O gece bende İstanbul’daydım. Ben de eşimle ve 10 yaşındaki çocuğumla ile beraber havalimanımıza kadar yürümüştük, Cumhurbaşkanımızı karşılamak için. Kafamızın üzerinden alçak jetler uçtuğunu inanın şuan fotoğraflara bakınca tekrar tekrar hatırlamış oldum. Tekrar kulağımın içine geldi o sesler. Biz ülkemizin, devletimizin ve milletimizin bütünlüğünü savunmaya, korumaya devam edeceğiz” dedi.
Konuşmaların ardından etkinliklerin gün boyu devam edeceğiz kaydedildi.

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