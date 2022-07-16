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Hasadı yapılan fasulye tezgahlarda yerini almaya başladı Fasulyenin kilogramı bu yıl 10-15 TL arasında satılmaya başlandı Müşterilerin bazıları fiyatı pahalı bazıları ise geçen seneye göre uygun buldu

İHA

Fasulye hasadının başladığı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi fasulye tazgahlarda 1015 TL arasında satılmaya başlanırken, müşterilerin bazıları geçen seneye göre uygun bazıları ise pahalı buldu.

Hasadı yapılan fasulye tezgahlarda yerini almaya başladı Fasulyenin kilogramı bu yıl 10-15 TL arasında satılmaya başlandı Müşterilerin bazıları fiyatı pahalı bazıları ise geçen seneye göre uygun buldu

Fasulye hasadının başladığı Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi fasulye tazgahlarda 1015 TL arasında satılmaya başlanırken, müşterilerin bazıları geçen seneye göre uygun bazıları ise pahalı buldu.
İlçede bu yıl yaklaşık 3 bin dekar alanda ekimi yapılan fasulyede hasat dönemi başladı. Tarlalardan sökümü yapılmaya başlanan fasulye tezgahlardaki yerini almaya başlarken, ilk ürünlerin kilogram fiyatının ise 1015 TL arasında satılmaya başlandığı belirtildi. Fiyatlar satıcıların yüzünü güldürürken müşterilerin bazıları ise fiyatları pahalı buldu.
Pazarda fasulye satışı yapan esnaflardan Ahmet Kurt, fiyatların geçen seneye kıyaslandığında uygun olduğunu belirterek, “Şuhut ilçemizde fasulye hasadımız başlamıştır. Tarladan pazara getirdik. 10 liradan satıyoruz fiyat uygun herkes alabilir, vatandaşlarımız memnun” dedi.
Müşterilerden Mustafa Varol ise fiyatı uygun bulduğunu ifade ederek, "Fasulyenin kilosunu 12,5 liradan aldım. Fiyatları uygun buluyorum" diye konuştu.

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