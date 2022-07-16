Şuhut’ta yeni emniyet binası törenle açıldı

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Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binası protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen açılış törenine Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya ve protokol üyeleri ile birlikte polis teşkilatı üyeleri katıldı. Kur'anı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde gerçekleşen açılış merasiminde kurban kesildi. Kurban kesiminin ardından Vali Yiğitbaşı ve protokolü üyeleri Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğünün yeni binasını gezerek incelemelerde bulundu. Açılış merasiminin sonunda ise günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çekildi.

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