(ÖZEL) Maket yapımını sanata dönüştürdü Emekli uçak mühendisi tarihi alanlarının maketlerini bire bir yapıyor Hobi olarak başladı, iş mesleği oldu

Afyonkarahisar’da evindeki çalışma odasını atölyeye çeviren emekli uçak mühendisi Tuncer Kurşun, yapmış olduğu birbirinden güzel ahşap maketlerle görenleri adeta kendisine hayran bırakıyor.

2015 yılında emekli olduktan sonra kendisine bir uğraş arayan ve hobi olarak ahşap maketler yapmaya başlayan Tuncer Kurşun, ahşaptan uçak, otomobil, cami, ev, konak, tren, minibüs ve gemi maketlerini yapıyor. Unutulmaması gereken önemli tarihi mekânları, ahşap maketler ile ölümsüzleştirdiğini ifade eden Tuncer Kurşun, “Emekli olduktan sonra kendime bir uğraş bulmam gerekiyordu. Bu uğraş da, benim için maket çalışmalarına başlamak oldu” dedi.



“Çalışmalarıma 2015 yılında başladım”

Hobi olarak ahşap maketler üzerine çalışmalar yaptığını belirten Tuncer Kurşun, “Emekli olduktan sonra kendime bir uğraş bulmam gerekiyordu. Bu uğraş da maket çalışmalarına başlamak oldu. 2015 yılında inşaat mühendisi olan oğluma, işlerin tamamını devrederek emekli oldum. 2015 yılından bu tarafa kadar da bir hobi olarak ahşap maketler üzerine çalışmalar yapıyorum. Bu hobiye başlangıcım; İstanbul Teknik Üniversitesi’nde okuduğum dönemde mimar arkadaşlarımın diploma çalışmalarına yardım etmek için, onların projelerinin maketlerini yapmak ile oldu. İlk yapmış olduğum maket çalışması, tren maketi üzerine oldu. Sonrasında mimar arkadaşların destekleri ile gerisi geldi ve birçok maket çalışmaları gerçekleştirdim" diye anlattı.



“Projenin olması önemli”

Toplamda 35 adet maket çalışmasının olduğunu paylaşan Kurşun, “Yapmış olduğum maketler arasında; eski, yıkılan Afyon Hükümet konağı bulunuyor. 1870’lerde Afyon’a yapılmış olan Millet Hastanesi bulunuyor. Yani bunlar gibi toplam 35 adet maket çalışmam bulunuyor. Bu maketleri her şeyden önce yapabilmek için bir projesinin olması gerekiyor. Sonrasında bir çorap söküğü gibi çalışmalarım artarak devam etti" şeklinde konuştu.



“Alıştığımız konakların dışında bir konak Ali Bey Konağı ”

Türk mimarisi açısından Ali Bey Konağı’nın özel bir konak olduğuna dikkat çeken Tuncer Kurşun, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Maket çalışmalarım arasında bulunan, özellikle belirtmek istediğim, güzel bir çalışmam daha bulunuyor. Bu maket çalışmamın ismi; Ali Bey Konağı’dır. Biliyorsunuz Afyon’da fazlası ile konak bulunmaktadır. Bu konakların bazıları da mimari açıdan ve görünüm açısından çok özellikli ve özel konaklardır. Türk mimarisi açısından Ali Bey Konağı da özel bir konaktır. Ali Bey Konağı’nın resmini ilk gördüğümde, mimari açıdan çok hoşuma gitti. Çünkü bu konak, Afyon’da görmüş olduğumuz, alıştığımız konakların dışında, mimari özellikler bakımından çok farklı bir konaktır. Bu eser, mimari açıdan oldukça estetik, güzel ve nadide bir eserdir. Konakta birçok güzel detay da yer almaktadır."



“Zor bir proje oldu”

Bir buçuk ayda Ali Bey Konağı çalışmasını tamamladığını aktaran Kurşun: “Ali Bey Konağı, gerçekten zor bir proje oldu, benim için. Konağın yapmış olduğum maket çalışmasında ölçeği yüzde 1. Normalde bu ölçekte, bu binayı çalışmak oldukça zordur. Aslında biraz daha büyük çalışmak gerekirdi. Fakat bu ölçeği beğendiğim için, konağı bu şekilde tamamladım ve 1 buçuk ayda konağı hazır hale getirdim" dedi.



“Parçaları kendim üretiyorum”

Maket çalışmalarında kullanılan parçaların, çoğunluğunu kendisinin yaptığını aktaran Kurşun, parçaların birçoğunu kendisinin yaptığını belirtti. Tuncer Kurşun, "At figürleri ile insan figürleri haricindeki diğer tüm figürleri kendim yapıyorum. Bu parçaları yaparken yapmış olduğum çalışmaların birer tamamlayıcı unsuru olmasından dolayı, ayrıca keyif duyuyorum” diye anlattı.

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