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Afyonkarahisar’da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan 'Arap Tavşanı' tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Işıklar beldesinde vatandaşlar tarafından nesli tükenmekte olan Arap Tavşanı bulundu. İhbar üzerine tavşanının bulunduğu alana gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanı koruma altına alıp tedavi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne getirdi. AKÜREM'e teslim edilen Arap Tavşanı, rehabilitasyon sürecinden sonra Doğaya bırakılacak.

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