Afyonkarahisar’da trafik kazası, 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Olay, AfyonkarahisarKütahya kara yolu Hacıbeyli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Ç, (59) idaresindeki 34 FY 6944 plakalı otomobil, AfyonkarahisarKütahya kara yolu Hacıbeyli köyü yakınlarında aynı yönde seyreden H.U'nun kullandığı 16 ABT 030 plakalı otobüse çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan M.Ç, (34), Y.Ç, (11), A.Ç. (10) ile M.Ç. (7) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.