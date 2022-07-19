Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda değişik türlerde uyuşturucu madde ile yakalanan 5 kişiden 2’si gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 5 kişiyi yakaladı. Ekipler şahıslar ile birlikte 3.70 gram metamfetamin, 0.87 gram eroin, 1 adet sentetik ecza ve 4 adet bong aparatı ele geçirdi. Operasyonda U.B. ve H.O. isimli 2 şahıs gözaltına alınırken, A.B., N.S. ve M.U., isimli şahıslar hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçundan haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.