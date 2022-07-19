Afyonkarahisar’dan Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 2 milyon araç geçti

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 2 milyon aracın kentten geçiş yaptığı belirtildi.
Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı güzergahından 9 günlük tatil süresince geçiş yapan araç sayısının önceki yıllara göre arttığı kaydedildi. Açıklamada, “2021 yılı Kurban bayramı tatili süresince İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk güzergâhından 1 milyon 115 bin, jandarma güzergâhında ise 530 bin olmak üzere toplamda 1milyon 645 bin araç geçti. 2022 yılı aynı dönemde ise İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk güzergâhından 1 milyon 380 bin, jandarma güzergâhında ise 620 bin olmak üzere toplamda 2 milyon araç geçişi olduğu tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde tatilde yılında ölümlü kaza olmazken 60 yaralamalı (112 yaralı) kaza meydana geldi.
Jandarma bölgesinde ise tatilde 1 ölümlü kaza, 24 yaralamalı kaza (53 yaralı) meydana geldi” ifadelerine yer verildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.