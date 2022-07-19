Çeşitli suçlardan aranan 6 kişiyi polis yakaladı

Afyonkarahisar’da işledikleri çeşitli suçlardan dolayı haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma dahilinde nitelikle yağma suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan S.Y.D., sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve cinsel taciz suçlarından 3 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası ile aranan Z.D., silahla tehdit suçundan 3 yıl hapis cezasıyla aranan M.B., cinsel taciz suçundan 3 ay 10 gün hapis cezası ile aranan H.A., hakaret suçundan 1 ay 26 gün hapis cezası ile aranan A.G., ve basit cinsel saldırı suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası ile aranan M.B., polis tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından şahıslar cezaevine teslim edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.