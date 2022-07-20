Afyonkarahisar’da kapatılan köy okullarının yeninden açılması değerlendirildi

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Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü 17 ilçenin temel eğitiminden sorumlu şube müdürleri ile toplantı yaptı. Toplantıda, kapatılan köy okullarının yeniden açılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda İl Müdürü Metin Yalçın idaresinde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Musa Dinçgez, Emin Karaosman ile Şube Müdürü Medeni Buğra da katıldı. Toplantıda kapatılan köy okullarının yeniden açılmasına yönelik çalışmaların değerlendirilirken, 20212022 eğitim öğretim yılının değerlendirmesi ve diğer gündem maddeleri görüşüldü.

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