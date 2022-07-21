Sopayla dövülerek öldürülme olayında cinayet zanlısından soğukkanlı yanıt Karısını taciz eden şahsı sopayla döverek öldüren şahıs cinayeti ‘namus’ için işlediğini söyledi Korkunç cinayette gözaltına alınan karı koca çift ve bir kişi adliyeye sevk edildi

Afyonkarahisar’da karısını sosyal medyadan taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi çağırdığı evinde sopayla döverek öldüren öfkeli koca adliye girişinde gazetecilerin ‘neden öldürdünüz?’ sorusuna ‘namus’ yanıtını verdi.

Korkunç olay, Bolvadin ilçesine bağlı Dipevler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde yaşayan T.Ö., (35) isimli kadın kendisini sosyal medya ve cep telefonu üzerinden rahatsız ettiğini öne sürdüğü Ramazan Ordu (43), kocası S.Ö.'ye (35) anlattı. Bunun üzerine karı koca bir plan yaparak Ramazan O.’yu evlerine davet ettiler. Bunun üzerine Ordu arkadaşı V.K’nin aracını alarak çiftle buluşmak üzere evlerine gitti. Eve giren Ordu S.Ö., ile evin avlusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö., sopayla Ordu’yu döverek öldürdü. Çift daha sonra Ordu’nun cansız bedenini köyün girişindeki yol kenarına bıraktı.

Yolda bir kişinin cansız yattığını gören köy sakinlerinin durumu jandarmaya bildirmesiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ceset üzerinden bir süre inceleme yaptıktan sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazeyi otopsi için morga kaldırdı. Ardından geniş çaplı bir inceleme başlatan ekipler bölgedeki kamera kayıtları ve yaptıkları araştırma sonucu cinayet zanlılarına ulaştı. Ekipler T.Ö., S.Ö. ve V.K'yi gözaltına aldı.



Katil zanlısı, eşi ve bir kişi mahkeme çıkarılacak!

İşlemlerinin tamamlanan cinayet zanlısı şahıslar ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarma aldığı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinden Ordu’yu döverek öldürdüğü öne sürülen S.Ö., gazetecilerin ‘neden öldürdünüz?’ sorusuna soğukkanlı bir şekilde ‘namus’ yanıtını verdi. Şahısların savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

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