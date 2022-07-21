Manisa FK’nın Afyonkarahisar kampı devam ediyor

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spot Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK’nın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Afyonkarahisar kampı devam ediyor.

20222023 sezonunda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Manisa FK, 3. etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular ısınma hareketlerinin ardından aerobik koşular gerçekleştirdi. Manisa FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.